Украинцы уже сдали почти 800 единиц нелегального оружия - МВД

Как говорится в сообщении, по состоянию на 17 марта в органы внутренних дел сдано 796 единиц оружия, из которых более 140 – армейских образцов и почти 520 – гладкоствольного охотничьего. Также сдано 6,6 тысяч патронов к разным видам оружия.

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Кроме того, граждане сдали 586 специальных средств, из них почти 500 – газовые пистолеты и револьверы. Есть среди сданного и 81 устройство для отстрела патронов несмертельного действия.

МВД напоминает, что с 4 до 21 марта продолжаются мероприятия по добровольной сдаче гражданами оружия, которое находится у них незаконно. Лица, которые добровольно обратились в милицию, чтобы сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и специальные средства, которые находятся у них незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.