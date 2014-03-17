Санкции ЕС могут коснуться и руководителей Крыма - МИД Британии

Санкции Европейского Союза относительно запрета на въезд и замораживания активов будут касаться не только представителей России, но и крымских руководителей из-за проведения незаконного референдума об отделении полуострова от Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, на котором должны обсудить вопрос санкций Евросоюза против тех, кто способствует аннексии Крыма Россией.

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”Я надеюсь, что мы достигнем согласия относительно замораживания активов и запрета на поездки. Я надеюсь, что в списке будут представители России, а также представители Крыма. В то же время мы должны держать открытыми дипломатические каналы”, - сказал Хейг.

Он также сказал, что Великобритания не признает так называемого референдума в Крыму. ”Мы не признаем референдум в Крыму как законный, легитимный или имеющий значение. Любой референдум, который проводится за несколько дней, без настоящей кампании, без доступа на территорию Крыма руководства Украины – не имеет доверия к такому мероприятию”, - сказал глава МИД Британии.