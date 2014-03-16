В Крыму уже обещают раздавать российские паспорта по упрощенной схеме

"В случае вхождения Крыма в состав России каждый крымчанин сможет по своему желанию подать соответствующее заявление в полицию, которая будет формироваться по российскому принципу, и получить паспорт, водительское удостоверение и другие документы по упрощенной схеме", — сказал он.

Читайте такжеУничтожавших украинские паспорта крымчан мошенников задержали

По словам Темиргалиева, крымские власти рассчитывают, что "соответствующие структуры России примут соответствующие документы уже в ближайшее время", передает Росбалт.

Ранее сообщалось, что, по данным exit poll, за присоединение Крыма к России высказались 93% населения автономии. По данным исследований, лишь 7% опрошенных высказались за сохранение Крыма в составе Украины. В голосовании приняли участие 73,41% жителей Крыма — порядка 1,5 миллионов избирателей.