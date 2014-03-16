США не признают результаты крымского «референдума»

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном Советом нацбезопасности США в твиттере.

”Мы отвергаем ”референдум”, который состоялся сегодня в Крымском регионе Украины. Этот референдум противоречит Конституции Украины, и международное сообщество не будет признавать результаты опроса, прошедшего под угрозой насилия и запугивания, а также при российском военном вмешательстве, которое нарушает международное право”, - цитирует представителя Белого дома «Украинская правда».

По словам спикера, ”никакие решения о будущем Украины не должны приниматься без участия украинского правительства”.

”Более того, в этом голосовании не было потребности. Украинское правительство ясно дало понять о своей готовности обсудить расширение автономии Крыма. Президентские выборы, запланированные на 25 мая, дают законные возможности для всех украинцев, чтобы их голоса о будущем своей страны были услышаны”, - добавил представитель Белого дома.

”Кроме того, Украина, США, ЕС, ОБСЕ, ООН и другие призывали Россию разрешить международным наблюдателям присутствовать на территории Крымского полуострова с целью убедиться, что права этнических россиян в Украине остаются в силе”.

По словам представителя Белого дома, Россия отвергла эти призывы, а вместо этого ”усилила свою военную интервенцию в Крыму и начала угрожающие военные учения на восточной границе Украины”.

”Действия России являются опасными и дестабилизирующими”, - говорится в заявлении представителя Белого дома.

Он отметил, что ”военное вторжение и нарушение международного права” повлечет увеличение потерь для России.

”В этом веке мы давно оставили в прошлом времена, когда международное сообщество будет стоять молча в стороне, когда одна страна насильно захватывает территорию другой”, - подытожил представитель Белого дома.