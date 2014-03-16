Похищенного в Севастополе священника обвинили в организации провокаций

Греко-католического священника Николая Квича, похищенного вчера в Севастополе, отпустили.

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), священник был похищен из храма «правоохранительными органами Крыма».

В отношении него составили протокол об административном нарушении, через две недели состоится суд. Священнику объявили подозрение в том, что он организует провокации. Отец Николай категорически отрицал такие обвинения. Он сообщил, что остается в Крыму со своими верующими.

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Как сообщал УНИАН, отца Николая Квича похитили утром, 15 марта, неизвестные лица. В течение нескольких часов место его пребывания было неизвестно.

На протяжении марта 2014 года священники УГКЦ получали угрозы с требованием покинуть территорию Крыма. «Но все душпастыри решили не бросать своих прихожан, особенно в такое сложное время», - сообщили в Департаменте информации УГКЦ и отметили, что отец Николай, кроме обязанностей пароха, исполняет в Крыму обязанности Главного военного капеллана УГКЦ.