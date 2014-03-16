Фаны "Днепра" и "Севастополя" провели совместный марш "Крым - это Украина"

Марш, в котором приняли участие около 2000 футбольных болельщиков, получил название "Крым - это Украина", сообщает ТСН.

"Все видят, какие события происходят на полуострове, захваченном иностранными оккупантами. Под предлогом защиты русскоязычного населения от мифических западных радикалов и бандеровских боевиков, которые существуют только в телесюжетах и статьях российских СМИ, начались реальные репрессии и притеснения наших сограждан, которые выступают против введения войск на полуостров и решения конфликтных вопросов в дипломатической плоскости. Наша задача продемонстрировать, что Украина едина и неделима, и что мы не нуждаемся в таких "защитниках", - сказано в заявлении фанатов "Днепра".

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