Три банкомата на страну: журналисты выяснили на примере Абхазии, чего может достичь Крым

Непризнанное государство, военную помощь которому предоставила Россия, сейчас является наглядной иллюстрацией одного из возможных путей будущего развития Крыма, сообщается во время Телемарафона ТСН.

На всю Абхазию насчитывается с десяток светофоров и всего 3 банкомата. Два из них расположены в столице Абхазии, еще один - в Гаграх. Снять в них можно не более $100 в эквиваленте российских рублей. Между банкоматами, то есть, городами Гагра и Сухуми - чуть больше 80 км.

Трассу построили на российские деньги и это - единственная приличная дорога страны. Она соединяет все 7 абхазских городов, 5 из которых - на побережье. Пока единственный способ добраться из одного города в другой - маршрутки, такси или личный транспорт. Абхазская железная дорога почти парализована. От роскошных советских зданий вокзалов остались одни руины.

Читайте такжеАннексия Крыма России обойдется в 20 миллиардов евро - СМИРельсы и поезда принадлежат компании "Российские железные дороги". Соответствующее соглашение подписали 5 лет назад. РЖД обязалась отремонтировать абхазский отрезок дороги. Но сейчас из-за чрезвычайных мер олимпийской безопасности поезда не ходят вообще. Со временем пойдут по одному маршруту Сухуми-Москва.

Внутреннее железнодорожное сообщение остановилось в 2008 году. Поезд Сухуми-Москва отходил из московского курского вокзала трижды в неделю - до начала Олимпийских игр в Сочи. Тогда россияне закрыли Абхазии все - граница с непризнанной республикой только пешеходная, навигация морем пока отсутствует, автобусами и маршрутками можно передвигаться только внутри страны.

Аэродром в Сухуми - некогда одно из крупнейших в регионе - превратился в пустошь. Терминал сверкает тонированными окнами и тоже стоит пустой. Режимный объект находится без охраны.

В магазинах преимущественно российские товары. Местного производства почти нет.

"Яйца домашние. Но комбикорм для кур завозим. Мы после войны сеяли, а сейчас этим не занимаемся. Солярка. Кукуруза стала дорогая. Цитрусовые у нас есть, но мы их не можем реализовать", - признается продавщица магазина, которая зарабатывает около 350 рублей в день (около 90 грн).

Местная валюта - апсар - дорогой сувенир. Реально в обращении находятся российские рубли. Однако ни в апсарах, ни в российских рублях кредиты абхазам не выдают. Абхазцы отдыхают патриотически - на местных курортах Гагра, Пицунда, Сухуми.

Читайте такжеВозможность ввода войск в Украину Путин назвал "ерундой и чушью"Для поездки заграницу, кроме денег, нужны визы. Их в российские паспорта абхазы ставят в Москве - дипломатических представительств, кроме российского, в Сухуми нет. Один из лучших абхазских санаториев "Украина" переименовали в санаторий "Москва". Отдыхают в нем в основном россияне. На бывшей даче советского генсека Никиты Хрущева выросла база ФСБ.

Страна, которая протянула так называемую руку поддержки и помогла выиграть войну с Грузией, продолжает помогать. Правда, только там и тогда, где считает нужным. Кроме приватизации местной железной дороги и строительства автодороги, Россия вложила немалые деньги в реконструкцию Новоафонского монастыря. На этом государственные дотации для непризнанной республики закончились.