Следующее заседание ВР состоится в понедельник в 10.00 - Турчинов
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о завершении сегодняшней работы парламента и сообщил, что следующее заседание ВР состоится в понедельник, 17 марта, в 10.00.
Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов отметил, что в понедельник необходимо будет, в частности, принять решение относительно внесения изменений в госбюджет для финансирования нужд Вооруженных сил и рассмотреть другие вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности Украины.
“Я обращаюсь ко всем депутатам из всех фракций обязательно быть в 10 часов утра в понедельник”, - призвал спикер.
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Также Турчинов сказал, что необходимо, чтобы в понедельник сложили свои полномочия народные депутаты, которые были назначены в правительственные структуры.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады АР Крым.
Соответствующее постановление поддержали 278 народных депутатов.