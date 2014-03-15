Следующее заседание ВР состоится в понедельник в 10.00 - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов отметил, что в понедельник необходимо будет, в частности, принять решение относительно внесения изменений в госбюджет для финансирования нужд Вооруженных сил и рассмотреть другие вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности Украины.

“Я обращаюсь ко всем депутатам из всех фракций обязательно быть в 10 часов утра в понедельник”, - призвал спикер.

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Также Турчинов сказал, что необходимо, чтобы в понедельник сложили свои полномочия народные депутаты, которые были назначены в правительственные структуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады АР Крым.

Соответствующее постановление поддержали 278 народных депутатов.