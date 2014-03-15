Кличко призывает жителей Востока и Юга Украины воздержаться от участия в митингах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа.

Кличко отметил, что на днях был в Харькове и Донецке и собственными глазами видел агрессивно настроенных людей, которые прибегают к применению силы против мирного населения. ”Это были люди с российскими флагами. Я уверен, что это - политические туристы. И они сами не скрывают, что приехали из России”, - сказал Кличко и добавил, что ему сложно представить, чтобы украинцы в России призывали к расколу страны.

По словам Кличко, все заявления относительно притеснений русскоязычных в Украине не более чем выдумка. ”Я не видел ни одного человека, который относился бы негативно к тому, кто разговаривает на русском языке. Все друг друга понимают. Не нужно дестабилизировать ситуацию. Я хочу обратиться к жителям восточных регионов: не поддавайтесь на провокации, в которые вас хотят втянуть. Просьба к жителям восточных областей: не принимайте участия в ближайшие дни ни в каких митингах, чтобы не попасть в провокационные ситуации”, - сказал Кличко.

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Лидер УДАРа отметил, что против Украины ведется мощная информационная война со стороны России. ”Все то, что происходит в Украине, сделано преднамеренно и срежиссировано, к сожалению, не в Украине. В том, что происходит, - в дестабилизации, есть интерес соседнего государства”, - отметил Кличко.

Он убежден, что сегодня все политические силы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить противостояния и кровопролитие. Политик также отметил, что депутаты УДАРа посещают все регионы Украины, общаются с людьми, говорят о том, как сохранить территориальную целостность Украины.