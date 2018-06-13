Президентский пасьянс

С начала избирательной кампании по досрочным президентским выборам в Украине прошло всего две недели. Центральная избирательная комиссия едва подсчитала затраты для проведения голосования, утвердила календарный план основных организационных мер для подготовки внеочередных выборов и начала их выполнять. Тем временем, в Верховной Раде 11 марта был зарегистрирован проект постановления о переносе выборов президента Украины с 25 мая на 7 декабря 2014 года.

В пояснительной записке к документу его автор, народный депутат от Партии регионов Евгений Мураев сообщает, что целесообразность переноса даты досрочных президентских выборов обусловлена подготовкой проекта закона о внесении изменений в Конституцию страны. Мол, все парламентские политические силы объединились вокруг идеи установления в Украине парламентско-президентской формы правления, но принятие окончательного решения по этому вопросу возможно не раньше сентября 2014 года.

«Далее, сразу после внесения изменений в Конституцию, согласно законодательству, выборы должны быть назначены через 90 дней. Получается — декабрь, - рассказал Евгений Мураев УНИАН. - Кроме того, я считаю, что в мае, вместо президентских выборов необходимо провести всеукраинский референдум и дать ответы на вопросы, которые сегодня витают в воздухе и порождают радикализм как на востоке, так и на западе страны. Когда же эти вопросы будут решены, возможно, мы сумеем найти выходы и справиться со сложившейся ситуацией».

Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления о переносе даты президнетских выборов речь идет о том, что, если выбрать президента в мае, после сентября его полномочия значительно уменьшатся. А это — несправедливо и может привести к «обострению ситуации в стране и неприятию значительной частью страны результатов выборов».

К сожалению, в документе не упоминается, что в 2010 году украинцы также выбрали президента, наделив его вовсе не теми полномочиями, которые он присвоил себе позже. И что необходимость возвращения к парламентско-президентской форме правления в Украине обусловлена, в том числе, этим фактом.

Тимошенко желает вернуться в большую политику

Примечательно в этой ситуации другое: в «Батькивщине» о подобном документе поговаривали еще до его регистрации в Верховной Раде. Поэтому, осознанно или нет, но Партия регионов, инициируя рассмотрение вопроса о переносе президентских выборов на декабрь, играет на руку экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко. Последняя, едва освободившись из тюрьмы, дала понять соратникам, что очень хочет вернуться в большую политику и уже заявила о намерении баллотироваться на должность главы государства.

Однако пребывание за решеткой негативно отразилось не только на здоровье экс-премьера, но и на рейтинге Леди Ю. Данные последних социологических опросов (к слову, проведенных по заказу «Батькивщины») свидетельствуют, что Юлия Тимошенко больше не имеет высоких народных симпатий даже в тех регионах, где, традиционно, собирала электоральные «сливки».

Более того, учитывая, что разрыв в количестве голосов с любым из бывших коллег по оппозиционному лагерю составляет около 10%, (по меньшей мере) преодолеть такую «пропасть» за неполных три месяца, и нарастить рейтинг, Тимошенко не сумеет. Стало быть, во втором туре, если Юлия Владимировна вообще в него попадет, проигрывает любому из ключевых оппонентов.

В этой связи, перенос даты президентских выборов выгоден экс-премьеру по ряду причин. Во-первых, до декабря Тимошенко может увеличить свой рейтинг за счет разочарования электората в лидерах Майдана. Во-вторых, общество до этого времени сполна успеет «насладиться» «новыми лицами» во власти и сделать соответствующие выводы. В-третьих, за это время Юлия Владимировна может воплотить свою давнюю мечту в Верховной Раде — широкую коалицию с Партией регионов. Учитывая, что многие депутаты не настроены на внеочередные парламентские выборы и намерены досидеть в этом составе Рады до 2017 года, эта идея Тимошенко попадет в благодатную почву.

Реальность таких сценариев подтверждают сами соратники Юлии Владимировны. Представители фракции «Батькивщина», в принципе, готовы поддержать проект постановления о переносе даты президентских выборов на декабрь и утверждают, что, вместе с частью регионалов и даже коммунистами, голосов на это хватает. Единственное, что, на сегодняшний день не позволяет им говорить об этом открыто, - высокий градус недовольства в обществе и однозначное мнение Майдана: «не за Юлю стояли».

На принятие окончательного решения влияют и данные социологических опросов, согласно которым подавляющее большинство украинцев поддерживают решение Верховной Рады провести досрочные выборы Президента Украины – 72,9%, против выступают 20,7%. К тому же, показатель готовых к волеизъявлению граждан возрос с 69% (сентябрь 2013 года) до 79%. Что указывает на высокую степень заинтересованности в проведении выборов президента в ближайшее время, считают социологи.

Однако сценарий возвращения Тимошенко во власть на президентских выборах находит поддержку далеко не у всех ее сторонников. Во всяком случае, об этом свидетельствует тот факт, что до сих пор не принято решение СНБО (большинство членов которого (семь из тринадцати) вошли в его состав по квоте «Батькивщины») о введении в Украине чрезвычайного или военного положения из-за обострения ситуации в Крыму. Как известно, такое решение не позволит проводить выборы 25 мая.

Более того, по словам секретаря Совбеза Андрея Парубия, выборы президента, запланированные на 25 мая, являются «важным моментом легитимности власти в Украине, которую Путин и его пропагандисты пытаются поставить под сомнение». «Сегодня крайне важно, чтобы 25 мая в Украине прошли выборы президента. Также мы осознаем, что через свои группы влияния политическое руководство России делает все возможное, чтобы эти выборы были сорваны», - сказал он.

В этой связи, как бы не хотелось и.о. президента и спикеру парламента Александру Турчинову поддержать Юлию Тимошенко в ее естественном желании получить карт-бланш за 2010 год и возглавить страну (да и самому поуправлять Украиной практически единолично лишних пару месяцев), приходится считаться с мнением большинства. Именно поэтому 13 марта, через два дня после появления на сайте Верховной Рады пресловутого проекта постановления, Турчинов сообщил, что никаких оснований для перенесения даты выборов главы государства на декабрь нет. По его словам, Украине нужен президент, имеющий всю полноту полномочий, а выборы 25 мая пройдут образцово. «И, чем скорее это произойдет, тем лучше», - добавил политик.

Таким образом, по его мнению, Украина продемонстрирует всему миру, что может провести голосование без каких-либо ограничений, политического давления и фальсификаций.

Янукович не теряет надежды вернуться

Регистрация вышеупомянутого проекта постановления удивительным образом совпала и с очередной гастролью беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, который, выступая на брифинге, не предусматривающем вопросы от журналистов, заявил, что «выборы президента, назначенные на 25 мая, абсолютно нелегитимны и незаконны». По словам Януковича, назначение Верховной Радой выборов не соответствует 103 статье Конституции Украины, поэтому любые органы власти, которые будут сформированы в результате таких выборов, будут нелегитимны.

К сожалению, произнеся эту фразу, Виктор Федорович сделал две ошибки. Во-первых, продемонстрировал «передергивание» норм Основного закона страны, которой руководил. Так как, в соответствии со статьей 103 Конституции Украины, президент «избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет». «В случае досрочного прекращения полномочий президента Украины выборы проводятся в период девяноста дней со дня прекращения полномочий. Порядок проведения выборов президента Украины устанавливается законом», - гласит 103 статья Основного закона.

Учитывая, что решение Верховной Рады от 22 февраля 2014 года, которым народные депутаты конституционным большинством голосов объявили Януковича самоустранившимся от исполнения полномочий президента, не признает только Россия, вопрос о нелегитимности назначения досрочных президентских выборов не стоит.

Во-вторых, Виктор Федорович лишь озвучил мнение российского политического истеблишмента. Так, Владимир Путин 4 марта заявил, что полноценно связи России с Украиной восстановятся лишь тогда, «когда в Украине нормализуется ситуация и состоятся «полноценные выборы».

В свою очередь, спикер Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, вслед за Путиным, сказала: «Мы не считаем, что в Украине есть условия для проведения честных, равноправных, прозрачных и открытых выборов. И если власть это не осознает и не вернет свои действия в конституционное русло, то легитимность этих выборов, безусловно, остается открытой».

Россия играет свою игру

Что именно представители руководства РФ подразумевают под фразой «полноценные выборы», впрочем, никто из них не уточнял. Но давать возможность украинцам проголосовать за нового президента 25 мая Москва не собирается. Именно с этим связана операция российских военных «по спасению русскоязычного населения» в Крыму. «Продолжительность российской операции рассчитана на объявленные выборы на 25 мая, до этого ситуация будет в отдельных случаях подогреваться и ее будут пытаться удержать», - считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, цель максимум для России в этом конфликте — не допустить выхода Украины из орбиты влияния. А достигается она, в том числе, с помощью недопущения к власти в Киеве антироссийских политических сил и приведения в Украину своего «марионеточного» режима.

Большинство экспертов не склонны рассматривать возможность полноценного возвращения в страну Виктора Януковича, хотя он сам, судя по последним заявлениям, еще питает какие-то надежды на восстановление в должности. Эти чаяния беглого украинского экс-президента развеивает и руководитель Кремля Владимир Путин, временно приютивший Януковича в России «по гуманитарным соображениям». В частности, в начале марта он сделал в отношении Януковича такое заявление: «Я думаю, что политического будущего у него нет. Я ему об этом сказал».

13 марта свое слово уже в Украине сказал и кум Владимира Путина – Виктор Медведчук: «Президент, который допустил гражданское противостояние, гибель людей — потерял моральное право быть главой государства... Существует только один сценарий возвращения Януковича в Украину. Он должен предстать перед судом».

Но вряд ли такая перспектива может прельстить беглого экс-президента.

В Партии регионов нет единства

Вариант появления нового ставленника Москвы в рядах Партии регионов также выглядит не вполне вероятным. Тем более, последняя никак не проведет свой съезд, на котором и должна будет определить своего кандидата в президенты. На сегодняшний день известно, что регионалы соберутся 22 марта 2014 года, уже после проведения нелегитимного референдума в Крыму.

Однако на затягивание с выдвижением кандидата влияет не только ситуация в автономии. В рядах регионалов нет единого мнения и реальной поддержки того или иного представителя. Рассматриваются самые разные кандидатуры: от наиболее рейтингового замглавы партии и фракции Сергея Тигипко до ныне арестованного экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина.

Так, в феврале большинство членов Партии регионов были готовы «вписаться» за Сергея Тигипко. Но, по состоянию на сегодняшний день, Сергей Леонидович тему своего потенциального президентства старается обходить стороной и занимается, в основном, сохранением партии. В частности, запущена интернет-кампания, в рамках которой Тигипко с соратниками собирают мнения о том, какой должна быть обновленная Партия регионов.

«Мы понимаем, что сегодня партии тяжело – у нас выходят депутаты и члены партии. Да, мы сегодня частично несем ответственность за то, что сделал президент Янукович, и от этой ответственности глупо уходить. Тем не менее, мы должны самоорганизоваться, выстоять в этой ситуации, выдвинуть своего кандидата в президенты и побороться за президентство», - сказал он недавно.

Несмотря на то, что, из всех регионалов, у Тигипко — наивысший рейтинг как у кандидата в президенты, – 8% - это не дает гарантий даже на попадание во второй тур. Кроме того, Тигипко не доверяют как в рядах партии, так и в электоральной среде. В первом случае, его давние связи с бизнесменом Дмитрием Фирташем, арестованным 13 марта в Вене по запросу ФБР «в связи с многолетним расследованием ФБР США по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы» не располагают к поддержке со стороны «стародонецких» регионалов. Во втором — Донбасс находится в «подвешенном» состоянии и, по словам мэра Донецка Александра Лукьянченко, готов голосовать как за Тигипко, так и за народного депутата Нестора Шуфрича.

Впрочем, если Шуфрич (2,5% народной поддержки) и мог претендовать на выдвижение в феврале, сегодня «стародонецкие», скорее, сделают ставку на экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. Впрочем, рейтинг этого кандидата, по последним данным социологов, составляет 3,6%. А это не дает на второй тур никаких шансов, в принципе.

Некоторые представители Партии регионов также готовы поддержать кандидатуры лидера фракции Александра Ефремова или ставленника Рината Ахметова Александра Вилкула. Однако их рейтинг также чрезвычайно мал: у первого — 3,1%, у второго — 0,5%. Потому, всерьез побороться за президентское кресло вряд ли получится.

Как народные депутаты прислушиваются к общественному мнению и победит ли здравый смысл, увидим в ближайшие дни, когда проект постановления о переносе даты президентских выборов на 7 декабря будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады на голосование.

Татьяна Урбанская