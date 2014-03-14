Полтысячи крымских татар митингуют против референдума в Симферополе

Как передает корреспондент УНИАН, они держат флаги Украины и крымскотатарского народа, плакаты с призывами против проведения референдума, скандируют «Крым – Украина», «Мы за мир», «Нет войне», «Слава Украине», а также поют Гимн Украины.

В это же время подобные акции, как следует из он-лайн трансляции крымскотатарского канала АТR, проходят и в других регионах полуострова, в частности, в Белогорске, Бахчисарае и т.д. Вдоль дорог стоят сотни людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Меджлис крымскотатарского народа заявил о недопустимости нарушения трудовых прав жителей Крыма с использованием угроз увольнения или иных способов для влияния на явку избирателей на референдум 16 марта.

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Меджлис заявил, что получает многочисленные обращения жителей Крыма, которые жалуются на давление. «Любые попытки прямого либо косвенного воздействия на граждан в вопросе их участия в референдуме недопустимы», - подчеркивается в заявлении.

Верховный совет Крыма 6 марта принял решение присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины считают «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум признает только официальная Москва.