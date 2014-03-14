Беларусь заявила, что никто не будет против выхода Украины из СНГ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Михневич, комментируя информацию о возможном выходе из СНГ Украины.

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«В случае решения Украины выйти из СНГ никто такой выбор не собирается оспаривать. Однако хлопнуть дверью под горячую руку очень просто, тем более, и формальный повод, вроде, есть: «Не приехали в Киев, так обойдемся без вас». Вместе с тем, даже поверхностный трезвый анализ участия Украины в Содружестве показывает очевидность целого ряда плюсов: здесь и вопросы торговли, вопросы экономических связей, и многочисленные форматы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, связи, борьбы с преступностью и так далее. Не говорю уж о человеческих контактах», - подчеркнул Михневич.

При этом он выразил уверенность, что в Киеве прагматично просчитают свои шаги и сделают тот выбор, который оценит и бизнес, и простые люди.

«Беларусь принципиально не возражала против предложения Украины провести внеочередное заседание СМИД СНГ для обсуждения ситуации в Крыму. Мы предложили обсудить обращение Украины на первом этапе на уровне постоянных полномочных представителей. Постпреды данный вопрос рассмотрели и коллективно выработали предложение о проведении встречи заместителей министров иностранных дел государств Содружества 14 марта текущего года в Минске. Необходимо быть реалистами, и, учитывая глубину кризиса, откровенно сказать, что предложение Украины собраться в Киеве было не самым удачным. Изначально можно было предположить, что с этим вряд ли согласятся все государства-участники», - отметил Михневич.

По его мнению, выбор Минска для проведения встречи представляется наиболее оптимальным.

«Минск является нейтральной площадкой, позволяющей провести обсуждение в объективном и беспристрастном русле. Здесь расположена штаб-квартира Содружества. Кроме того, Беларусь является сопредседательствующим государством в СНГ. Мы с сожалением восприняли решение Украины о неприемлемости для нее уровня участников встречи. Как и другие коллеги по СНГ, мы рассматривали разговор на уровне заместителей министров в качестве одного из возможных форматов для обсуждения складывающейся ситуации», - сказал Михневич.

Он также подчеркнул, что Беларусь по-прежнему выступает за организацию такой встречи в Минске.

«Уверены, что здесь все будут чувствовать себя комфортно. Подводя итог сказанному, подчеркиваю, что белорусская сторона вновь подтверждает готовность принять участие во встрече в рамках СНГ, формат которой будет принят всеми сторонами», - сказал Михневич.

Как сообщал УНИАН, о возможности выхода из СНГ заявил 12 марта и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица после того, как постоянные представители стран СНГ при уставных органах Содружества отказались от проведения внеочередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ 12 марта в Киеве. На этой встрече Украина предлагала обсудить ситуацию в Крыму.

13 марта директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Украина примет участие во встрече на уровне заместителей министров иностранных дел государств - участников СНГ в Минске 14 марта для обсуждения ситуации в Украине.

По его словам, МИД считает, что обсуждение этого вопроса в многостороннем формате должно было бы проходить исключительно в Украине и на более высоком политическом уровне. С этой целью было предложено проведение внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое не было поддержано большинством государств Содружества.

“В случае, если государства - участники СНГ примут решение относительно проведения встречи 14 марта в Минске, Украина будет представлена на ней на уровне постоянного представителя Украины при координационных институтах СНГ в статусе наблюдателя”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, по итогам этой встречи Украина оставляет за собой право сделать соответствующее заявление.