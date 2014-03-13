ГПУ: Установлены личности "титушек", которые нападали на активистов Майдана

Генеральная прокуратура установила личности, которые нападали на людей на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, и личности, которые их нанимали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил, отвечая на вопросы журналистов, и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

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По его словам, действия так называемых “титушек” подпадают под статью Уголовного кодекса о бандформированиях, и досудебным следствием уже установлена схема использования этих людей, то, кто их нанимал и кто непосредственно принимал участие в нападениях.