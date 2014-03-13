В ГПУ заявляют, что установили личности подозреваемых в организации побега Януковича

Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении экс-президента Виктора Януковича и ожидает ответа Интерпола для объявления его в международный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

“4 марта следователям дано поручение об объявлении его (Януковича - УНИАН) в международный розыск. В настоящее время мы подготовили все поручения, направили запрос в Интерпол и ожидаем ответа “, - сказал Махницкий.

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Он сообщил, что уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный Суд и призывы к захвату государственной власти, объявленные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.

На вопрос, устанавливаются ли личности, которые помогли Януковичу сбежать из Украины, Махницкий ответил: “Эти обстоятельства являются предметом уголовного производства. Исследуется и круг лиц, которые способствовали ему это сделать. Могу сообщить, что установлен этот круг лиц, но не допрошен”.