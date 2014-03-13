Кравчук назвал слова Путина "абракадаброй"

Последнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина вышла из СССР не вполне законно, может касаться и самой России, считает первый Президент Украины Леонид Кравчук. Такое мнение он высказал в комментарии Gordonua.com.

По словам Кравчука, Путин говорит только то, что ему выгодно, и совершенно не обращает внимание, насколько его заявления соотносятся с международными документами.

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"Путин говорит то, что думает. Он не думает о том, соответствуют ли его слова нормативным документам, и какие они будут иметь правовые, моральные и политические последствия. Он говорит то, что ему выгодно", – считает Кравчук.

"Все, что говорит Путин, не соответствует правде. Он говорит это с той целью, чтобы представить Украину и Крым в глазах мира такими, какими он хочет их представить", – добавил экс-президент.

Кравчук отметил, что недавно Путин сделал три заявления относительно Украины, которые можно назвать "абракадаброй".

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"Во-первых, он сказал, что Россия не несет ответственности за Будапештский меморандум, потому что пришла новая власть в Украине. Этим самым он заявил, что международные соглашения подписываются только под конкретных людей, а если приходят другие, то Россия этих соглашений выполнять не будет. Это не просто заявление, таким образом рушится вся международная система отношений, принципом которых является преемственность подписанных документов", – отметил он.

По словам Кравчука, недоумение вызывает также заявление Путина о том, что акт 1954 года о передаче Крыма Украине был незаконным.

"Он был выписан и принят 100% легитимно! Было постановление Верховного Совета РСФСР о передаче Крыма, было постановление Верховного Совета УРСР о том, что Украина принимает Крым, наконец, было постановление Верховного Совета СССР, которое утвердило эти акты. Сомнений здесь быть не может", – подчеркнул Кравчук.

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"И вот Путин делает третье заявление. Оказывается, Украина не вполне законно вышла из СССР. Для президента России говорить "не совсем законно" – это абракадабра. По такой логике Россия тоже вышла из СССР не вполне законно. А если пойти дальше, то президент Путин – не совсем законный президент не совсем законной России. И нужно возвращаться назад", – считает экс-президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Путин заявил народному депутату Украины, бывшему руководителю Меджлиса крымских татар Мустафе Джемилеву, что Украина вышла из СССР не совсем законно.

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*** 8 декабря 1991 года на встрече руководителей Беларуси, России и Украины в Беловежской пуще было принято решение о создании СНГ.

Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховной Радой Украины 12 декабря 1991 года. Ратификация этого документа проходила с предостережениями, которые делали невозможным превращение Украины в часть нового союзного государства. В п. 3 соглашения указано, что государства СНГ, реформируя расположенные на их территориях группировки вооруженных сил бывшего СССР и создавая на их базе собственные вооруженные силы, будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности.