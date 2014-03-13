МИД вручило очередную ноту России: затопленные корабли угрожают экологии Черного моря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, МИД Украины проинформировало российскую сторону о том, что в районе Южной косы озера Донузлав от места затопления большого противолодочного корабля “Очаков” и водолазного катера в сторону моря перемещается полоса белого цвета неизвестного происхождения.

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“Министерство привлекает внимание российской стороны к тому, что в результате сознательных и неправомерных действий последней с нарушением взятых на себя обязательств в рамках соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования ЧФ РФ на территории Украины от 18 декабря 1998 года создана потенциальная угроза экологической безопасности морской среды в Черном море”, - сказал Перебийнис.

По его словам, Украина заявляет, что вся ответственность за нанесение вреда морской среде и природным ресурсам Черного моря возлагается на российскую сторону.