ГПУ поручила задержать Клюева и Аксенова

Отвечая на вопрос о местонахождении Клюева, и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий сказал: "Прокуратурой проведены все необходимые процессуально-следственные действия и дано поручение соответствующим спецподразделениям по установлению местопребывания и задержания лиц, объявленных в розыск".

Об этом сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Комментируя информацию о том, что Клюев находится в Киеве, Махницкий отметил, что это компетенция СБУ и МВД, поскольку прокуратура не занимается розыском. Отвечая на вопрос о действиях по задержанию Аксенова, Махницкий также подчеркнул, что прокуратура свою часть работы сделала и дала соответствующие поручения профильным спецподразделениям.

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Напомним, 28 февраля ГПУ опубликовала список лиц, которых нужно немедленно задержать. Среди них - бывший глава Администрации президента Андрей Клюев.