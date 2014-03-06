ГПУ открыла два уголовных дела против Януковича за попытки захвата госвласти

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что «Янукович в 2010 году неконституционным способом изменил Конституцию Украины, и тем самым захватил государственную власть. Теперь начато досудебное расследование».

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Кроме этого, в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство с квалификацией преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Как отмечается в сообщении, установлено, что 27 февраля 2014 г. «в средствах массовой информации появилось сообщение об официальном заявлении гражданина Виктора Януковича, в котором он назвал себя действующим президентом Украины и попросил власти Российской Федерации обеспечить его безопасность от действий экстремистов. Вместе с тем, через средства массовой информации распространен указ № 90/2014 от 27.02.2014 г. авторства вышеуказанного лица. В документе отмечается о совершении в Украине военного переворота, в результате чего ставка Верховного Главнокомандующего Украины переносится в г. Севастополь. Также в Севастополь переносятся Министерство иностранных дел и Национальный банк Украины. Кроме этого в указе речь идет о необходимости совершения других действий, направленных на возобновление полномочий и власти Януковича».

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Вышеупомянутые обращения свидетельствуют о публичных призывах гражданина Януковича к захвату государственной власти в Украине, говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главное следственное управление Генпрокуратуры открыло уголовное производство по фактам организации совершения умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

26 февраля в ГПУ заявили, что Януковичу, бывшему главе АП Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

2 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что ГПУ открыла еще одно уголовное производство против Януковича. «После его выступления в Ростове-на-Дону принято решение об открытии уголовного производства за попытки и призывы к свержению конституционного строя в Украине», - сказал он.