В Симферополе в день референдума выступят Малежик, «Земляне» и Вика Цыганова
В Симферополе в воскресенье, 16 марта, в день проведения в Крыму референдума о статусе региона, пройдут народные гуляния, а также концерт с участием Вячеслава Малежика, Вики Цыгановой, Игоря Демарина и группы «Земляне».
Об этом сообщает пресс-центр городского совета Симферополя.
Гуляния начнутся еще в субботу, 15 марта. На главной площади города с 12.00 до 15.00 выступят хор Московского Сретенского монастыря, артисты Государственного театра танца Республики Татарстан, ансамбль песни и пляски Черноморского флота России, а также группы «Голубые береты» и «Земляне».
16 марта, с 12.00 до 18.00 – в центре города пройдет ярмарка сувенирной продукции мастеров народного творчества. В 20.00 начнется концерт.
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Во время его проведения будут оглашать предварительные итоги голосования по общекрымскому референдуму. Гостей праздника ждут сладкие угощения, шутки и веселье, сообщает пресс-центр горсовета.
Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта постановил присоединить Крым к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.