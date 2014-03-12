В Крыму дорожают основные продукты

Повышение спроса на основные продукты и топливо в сочетании с частичной блокадой Крыма российскими военными и коллаборационистами из "отрядов самообороны" привели к подорожанию основных групп товаров.

Сахар за неделю взлетел до 12 грн/кг. Среди самых ходовых товаров также рыбные консервы, крупы, соль и картофель, сообщает Сегодня.

Оптовый торговец картофелем Исмет жалуется, что раньше было выгодно покупать сельхозпродукцию на «материковой» Украине.

Читайте такжеМИД выразило решительный протест России за признание "независимости" Крыма«Даже с учетом расходов на топливо выходило дешевле, теперь в Армянске стоит блокпост военных, мы перестали ездить, и к нам не завозят ее, боятся. Пытаемся найти внутренние резервы, покупаем в Джанкое, цена пока не изменилась, но может подняться в ближайшие дни», - говорит он.

Особый спрос сейчас и на все виды топлива (цена бензина А-95 в среднем по 13,5 грн.)

Но директор одной из крымских сетей заправок Александр Терещенко обнадеживает и прогнозирует снижение цен в скором времени.

«Цена нефти падает, бензин тоже подешевеет. Опасности остаться в Крыму без топлива нет. Наши запасы позволят работать аграриям и заправляться обычным автолюбителям в течении месяца без их пополнения. Составы с цистернами топлива продолжают курсировать, резервы пока постоянно пополняются», - заявил предприниматель.