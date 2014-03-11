Туск назвал заявления Януковича пропагандой, на которой держались худшие режимы

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сегодняшние заявления бывшего Президента Украины Виктора Януковича пропагандой, на которой держались наихудшие режимы, и призвал международное сообщество не допустить разделения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

"Чем чаще Янукович будет повторять слова "фашисты", "нацисты" по адресу тех людей, которые стояли на Майдане, и тех, кто сейчас входит в состав правительства, тем больше у нас будет складываться впечатление, что это является быстрее самоопределением. Все наихудшие системы были созданы на беспардонной лжи и пропаганде - которые наиболее ярко и бесстыже использовали ложь в качестве аргумента", - сказал Туск, отметив, что собственно так делает Янукович.

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Комментируя принятие крымским парламентом декларации о независимости Крыма, глава правительства Польши также заявил, что польская власть не будет воспринимать никаких решений, которые нарушают территориальную целостность Украины, и призвал другие государства мира придерживаться такой же позиции.

"Международное сообщество не может воспринимать ни аргументов, ни решений, которые де-факто означают попытку разделения Украины на виду у мира. Надеюсь, что в этом вопросе сохранят солидарность не только международное сообщество, но также государства и международные организации. Не может быть согласия на действия, которые де-факто должны уничтожать независимость Украины", - сказал Туск.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, в 11.00 по киевскому времени (в 13.00 – по московскому) Янукович, который сбежал из Украины, в Ростове-на-Дону выступил с заявлением.

Среди прочего, он заявил, что за «ширмой якобы правомочного правительства» в стране действует «банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят на президентский пост».

По словам Януковича, в Украине происходит силовой захват местных органов самоуправления, увольняют руководство милиции, СБУ, а города патрулируют «люди в масках с повязками на руках, распространяется беззаконие в отношении граждан Украины».

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При этом он заявил, что новая власть «хочет поставить армию под флаг Бандеры и развязать гражданскую войну, а также включить вооруженные силы боевиков националистических организаций и дать им в руки оружие».

Также Янукович заявил, что новая власть Украины привела к тому, что «сейчас откалывается Крым».