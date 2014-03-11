Герман советует Януковичу ехать в Крым

16:24, 11 марта 2014
Политика
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Бывший советник Виктора Януковича считает, что он обязан помочь Украине сохранить Крым.

Герман считает, что Янукович должен помочь Украине сохранить Крым

Бывший советник Виктора Януковича, нардеп от ПР Анна Герман посоветовала экс-президенту ехать в Крым.

Об этом она сказала сегодня в кулуарах ВР, передает LB.ua.

"Я не хотела бы сейчас комментировать заявления Виктора Федоровича, это его заявления. Я сказала, что если бы у меня была возможность ему советовать так, как в старые добрые времена, я посоветовала:" В Крым Виктор Федорович, в Крым урегулировать ситуацию и Крым, помочь Украине сохранить Крым, это роль президента, а все остальное выглядит просто жалко ", - сказала она.

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Напомним, сегодня во время очередного выступления перед журналистами с заявлением экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что вернется в Украину, как только позволят обстоятельства.

Отметим также, народный депутат Геннадий Москаль считает, что Янукович скоро приедет в Крым и будет оттуда "вести свою подрывную деятельность".

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