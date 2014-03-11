Герман советует Януковичу ехать в Крым

Бывший советник Виктора Януковича, нардеп от ПР Анна Герман посоветовала экс-президенту ехать в Крым.

Об этом она сказала сегодня в кулуарах ВР, передает LB.ua.

"Я не хотела бы сейчас комментировать заявления Виктора Федоровича, это его заявления. Я сказала, что если бы у меня была возможность ему советовать так, как в старые добрые времена, я посоветовала:" В Крым Виктор Федорович, в Крым урегулировать ситуацию и Крым, помочь Украине сохранить Крым, это роль президента, а все остальное выглядит просто жалко ", - сказала она.

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Напомним, сегодня во время очередного выступления перед журналистами с заявлением экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что вернется в Украину, как только позволят обстоятельства.

Отметим также, народный депутат Геннадий Москаль считает, что Янукович скоро приедет в Крым и будет оттуда "вести свою подрывную деятельность".