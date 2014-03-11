В ПР заявляют, что решение о референдуме и декларация независимости Крыма являются нелегитимными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Это незаконный, нелегитимный референдум. Верховный совет Крыма не имел полномочий принимать такие решения”, - сказал Мирошниченко и отметил, что речь идет о территориальной целостности Украины, что не является полномочиями ВС Крыма.

Депутат отметил, что можно говорить о “наполнении автономии Крыма реальными инструментами, механизмами относительно кадровых назначений, распределения бюджета”, но говорить об отделении Крыма, которое инициируется референдумом - это “нелегитимно и даже преступно”.

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На уточнение относительно принятия декларации о независимости Крыма Мирошниченко сказал: “Это не легитимное решение”.

Как сообщалось, 6 марта Верховный совет Крыма принял решение о вхождении автономии в Российскую Федерацию и назначил на 16 марта референдум по этому вопросу.

Сегодня, 11 марта, крымский парламент принял декларацию о независимости АРК и Севастополя.

«В случае, если в результате предстоящего 16 марта прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления", - говорится в декларации.

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«Республика Крым как независимое и суверенное государство, в случае соответствующих результатов референдума, обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации как нового субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.