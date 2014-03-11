Крымская милиция опровергла заявления о порче паспортов жителей полуострова

Как сообщила пресс-служба милиции АР Крым, вчера в СМИ широко муссировалась информация о том, что неизвестные под видом правоохранителей или членов избирательной комиссии требовали от граждан предъявить паспорта, после чего их отбирали или повреждали.

Читайте такжеУничтожавших украинские паспорта крымчан мошенников задержалиНемедленно по информации СМИ была начата проверка. Действительно, Сотрудниками Киевского РО и Сакского ГО были задержаны граждане, подозревающиеся в совершении данных противоправных деяний. Они были опрошены. Однако информация о фактах мошенничества не нашла своего подтверждения.

Добавим также, что ни одного заявления от потерпевших, лишившихся паспорта подобным образом, в ОВД Крыма не поступало.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой не поддаваться панике, призывают к спокойствию и бдительности.

Кроме того, подчеркиваем, что не следует доверять незнакомым лицам и давать им в руки свои документы.

Напомним: вы можете предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, только после того, как убедитесь, что перед вами именно сотрудник милиции, т.е. он предъявит вам свое служебное удостоверение.