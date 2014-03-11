Яценюк летит в США говорить с Обамой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сам Яценюк во вторник с трибуны Верховной Рады Украины.

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«С вашего позволения я отбываю в США. У меня от имени правительства Украины будут проведены встречи на наивысшем уровне – в том числе с Президентом США Бараком Обамой», - сказал Яценюк.

Он отметил, что переговоры с США являются крайне важными в контексте событий в Украине, поскольку США – это страна-подписант Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины. «США - это страна – гарант, это страна, которая подписала Будапештский меморандум. Это страна, которая, как и весь мир, жестко высказалась за территориальную целостность Украины и выставила требование России, как также участнику Будапештского меморандума, немедленно выполнить международные договоры и соглашения, остановить военную агрессию и сесть за стол переговоров», - сказал Яценюк.

При этом он еще раз подтвердил, что Украина готова к прозрачным переговорам с Российской Федерацией.

Ранее Яценюк призвал Верховную Раду Украины обратиться к странам, подписавшим Будапештское соглашение о гарантиях безопасности Украины, с просьбой обеспечить безопасность нашей страны.

При этом он отметил, что в случае, если такие гарантии не будут предоставлены, возникнет вопрос ко всему мировому сообществу. «Мое обращение к западным партнерам следующее: если вы не обеспечите гарантии, прописанные в Будапештском меморандуме, тогда поясните, пожалуйста, как вы будете переубеждать Иран или Северную Корею избавляться от статуса ядерных государств, если гарантий мир давать не будет?», - отметил премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, США, страны НАТО и Европейский Союз пока не рассматривают возможности военного присутствия в Украине, сконцентрировавшись на дипломатическом разрешении ситуации в Крыму. В то же время госсекретарь Джон Керри отмечал, что США готовы работать с союзниками, чтобы способствовать прямому диалогу между Россией и Украиной.