В России подняли по тревоге десантников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения ВДВ подняты по тревоге и выдвинулись в районы сосредоточения, данные о местах проведения десантной операции командование соединений получит во время учений. Привлеченные разведывательные, парашютно-десантные, инженерные, зенитно-ракетные, артиллерийские и другие подразделения соединений Воздушно-десантных войск. Дивизионные командно-штабные учения продлятся до 14 марта», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что впервые за более чем двадцатилетний период во время учений будет проведено десантирование около 3,5 тысяч десантников. Всего будут привлечены более 4 тысяч военнослужащих, 36 воздушных судов военно-транспортной и армейской авиации и другой техники.

Читайте такжеГлава Минобороны РФ: Проверка боеготовности войск не связана с УкраинойВоздушно-десантные войска (ВДВ) - род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника. Предназначены для высадки с воздуха в тылу противника или для быстрого развертывания в географически удаленных районах, часто применяются как силы быстрого реагирования.

Как сообщал УНИАН, по оперативной информации Министерства обороны Украины и правоохранительных органов, на территории Крыма наблюдается продолжение наращивания присутствия военного контингента России.

7 марта спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что поддержит присоединение Крыма к России.