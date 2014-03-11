ЕС хочет иметь зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время дебатов в Европейском парламенте по поводу помощи Украине со стороны ЕС.

"Позвольте мне четко подчеркнуть, что наша политика направлена на создание в будущем зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Утверждать обратное, говорить, что мы предлагаем кому-то выбрать между Москвой и Брюсселем, между Востоком и Западом - это является пропагандой", - сказал Фюле евродепутатам во время сессии в Страсбурге.

Читайте такжеЕС в одностороннем порядке откроет рынок для украинских товаров и даст $15 млрд финпомощи "Так говорят те (Россия), кто игнорирует наши приглашения к переговорам на эти темы, а в то же время сами вводят односторонние меры против своих соседей. По какой-то иронии именно на этой неделе мы получим первые переговоры двусторонней группы с Российской Федерацией относительно их обеспокоенности нашим общим подходом, и мы будем пытаться убедить, что им нечего бояться", - добавил комиссар ЕС.

На этой неделе состоится первый раунд переговоров рабочей группы ЕС и России относительно возможного влияния создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной на экономические отношения Украины и России, о создании которой было договорено на последнем саммите ЕС-Россия в конце января.