На границе с Россией обнаружили микроавтобус с перебитым номером кузова и двойными документами.

Как сообщили УНИАН в Отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, вчера, 10 марта, на погранично-таможенный контроль в пункт пропуска «Катериновка» в Сумской области прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» российской регистрации.

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За рулем микроавтобуса, который следовал на выезд из Украины, был гражданин Молдовы.

Во время осуществления идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили признаки изменения идентификационного номера кузова транспортного средства. В дальнейшем, во время проведения углубленного осмотра, в салоне микроавтобуса и в нише под передним пассажирским сидением обнаружены дополнительные номерные знаки и регистрационные документы на этот же автомобиль, но немецкой регистрации.

Автомобиль, 2004 года выпуска, изъят в установленном порядке. О данном правонарушении проинформированы работники милиции.