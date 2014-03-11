Керри отложил визит в Россию

Об этом глава МИД Сергей Лавров доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи, пишет ИТАР-ТАСС.

Лавров отметил, что госсекретарю США Джону Керри было предложено приехать в Россию для обсуждения ситуации в Украине.

"Предложили приехать, по-моему, были готовы его принять. Он предварительно согласился. В субботу мне перезвонил, сказал, что он пока хотел бы несколько отложить", - пояснил Лавров.

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Лавров проинформировал президента, что по его поручению МИД ведет консультации по ситуации в Украине с зарубежными партнерами, которые длились всю прошлую неделю.

По словам Лаврова, в ходе этих консультаций их участники искали "развязки, которые позволили бы сообща способствовать урегулированию ситуации в Украине".

"На очередном раунде двусторонних контактов партнеры высказали пожелание, чтобы мы с американцами постарались поизучать какие-то подходы", - добавил Лавров.