СНБО хочет усилить охрану объектов связи, теле- и радиовещания

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО за подписью секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

В частности поручено усилить охрану объектов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в городе Киеве, центров космической связи (г.Золочив, Львовская область; пгт.Калиновка, Киевская область).

Поручение Парубий сделал "с целью надлежащего обеспечения безопасности, прав и интересов граждан Украины и в соответствии с положениями указа президента от 2 марта 2014 № 189/2014, которым введено в действие решение СНБО от 1 марта "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности , суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того СНБО поручил Генпрокуратуре и СБУ " принять все необходимые меры реагирования на нарушения в сфере информационной безопасности".

"Учитывая сложную ситуацию в государстве, в частности относительно разжигания межнациональной вражды иностранными средствами массовой информации, секретарь СНБО обратился к и.о. Генпрокурора и и.о.главы СБУ с поручением осуществить надзор за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие по фактам посягательств на независимость республики, общественного и государственного строя, политической и экономической системы, прав национальных групп и территориальных образований и разжигание межнациональной вражды", - отметили в СНБО.