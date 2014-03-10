Австрия намерена вернуть в Украину средства чиновников-беглецов

Об этом заявил министр иностранных дел Себастьян Курц на пресс-конференции в понедельник.

Курц отметил, что Австрия глубоко обеспокоена теми событиями, которые происходят в Крыму, и заявил, что действия России нарушают международное право.

"Австрия была первой страной в Европейском Союзе, которая приняла решение о замораживании счетов (украинских чиновников), и сейчас мы вместе будем работать над тем, чтобы вернуть в Украину незаконно вывезенные средства", - сказал он.

При этом министр отметил, что если в Крыму ситуация не будет решена со стороны России, Совет министров ЕС будет вводить санкции.

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Также он сказал, что Австрия в настоящее время председательствует в Совете Европы и хочет предоставить Украине поддержку.

В частности Курц отметил, что права национальных меньшинств, и особенно крымских татар, вопрос безопасности журналистов, работающих в Крыму, и экспертная оценка относительно референдума в Крыму, служат теми вопросами, в которых Австрия заинтересована оказать поддержку.