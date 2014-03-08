Мы готовы ответить на угрозу Украине - США

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси, сообщает сайт Атлантического совета.

Демпси отметил, что американские дипломаты работают круглосуточно, чтобы урегулировать ситуацию с захватом Россией украинского Крыма.

Генерал сказал, что он разговаривал с военными коллегами из России, и подал четкий сигнал Украине и членам НАТО, что США готовы "ответить военными в случае необходимости".

"Мы пытаемся сказать (России) не нагнетать ситуацию дальше в Восточной Украине, и позволить создать условия для урегулирования ситуации в Крыму", - подчеркнул Демпси.

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"Это вопрос, который заслуживает того, чтобы его оценили и просматривали согласно развития событий", - ответил американский военный на вопрос, есть ли вероятность военного вмешательства США в условиях кризиса.

"У нас есть договорные обязательства с нашими союзниками по НАТО. И я заверил их, что, если это договорное обязательство будет задействовано (в Европе), мы ответим", - сказал Демпси .

Он предупредил, что вторжение российских военных в Крыму создает риски для всех стран Европы и союзников по НАТО.

"Если Россия имеет право сделать это... Войти в суверенную страну под предлогом защиты этнических россиян в Украине, это создает риски для Европы в местах, где есть этнические анклавы", - сообщил генерал.