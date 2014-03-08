Мы готовы ответить на угрозу Украине - США
Американские военные готовы поддержать своих союзников в Европе и оказать поддержку Украине. США посылают четкий сигнал России о том, что готовы ответить на угрозу.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси, сообщает сайт Атлантического совета.
Демпси отметил, что американские дипломаты работают круглосуточно, чтобы урегулировать ситуацию с захватом Россией украинского Крыма.
Генерал сказал, что он разговаривал с военными коллегами из России, и подал четкий сигнал Украине и членам НАТО, что США готовы "ответить военными в случае необходимости".
"Мы пытаемся сказать (России) не нагнетать ситуацию дальше в Восточной Украине, и позволить создать условия для урегулирования ситуации в Крыму", - подчеркнул Демпси.
Читайте такжеРоссийские солдаты вошли на территорию городка Чонгар в Херсонской области – СМИ
"Это вопрос, который заслуживает того, чтобы его оценили и просматривали согласно развития событий", - ответил американский военный на вопрос, есть ли вероятность военного вмешательства США в условиях кризиса.
"У нас есть договорные обязательства с нашими союзниками по НАТО. И я заверил их, что, если это договорное обязательство будет задействовано (в Европе), мы ответим", - сказал Демпси .
Он предупредил, что вторжение российских военных в Крыму создает риски для всех стран Европы и союзников по НАТО.
"Если Россия имеет право сделать это... Войти в суверенную страну под предлогом защиты этнических россиян в Украине, это создает риски для Европы в местах, где есть этнические анклавы", - сообщил генерал.