В Симферополе у съемочной группы Associated Press отняли оборудование

Инцидент произошел в четверг, когда съемочная группа AP устанавливала камеру над одним из ресторанов в крымской столице, чтобы передавать изображение в прямом эфире по спутниковой связи. Сначала к ним подошли неизвестные, которые потребовали отключить осветительные приборы. Вскоре к ним присоединились еще двое. Они сфотографировали телевизионное оборудование и обвинили журналистов в шпионаже, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеВыключи камеру или мы тебя убьем: Amnesty International призывает обезопасить журналистов в Крыму

После этого на месте событий появились вооруженные люди, которые поставили репортеров лицом к стене, обрезали провода и унесли оборудование. Сотрудники Associated Press удерживались в здании около двух часов. Пострадавших среди них нет.

Часть техники удалось вернуть, но многое утрачено, отмечает AP. Агентство намерено заявить решительный протест крымским властям в связи с происшествием.

Тем временем украинские журналисты сообщают о жестоком избиении коллег под Севастополем у воинской части А-2355, которую ранее в четверг пытались захватить неизвестные. В частности, пострадал россиянин Павел Никулин, корреспондент издания «Русская планета». Как рассказал журналист в своем микроблоге, на него напал крепкий человек в маске с георгиевской лентой и сильно избил, разбив губу. При этом Никулин утверждает, что «вообще ничего не делал, просто снимал на планшет». По его словам, вместе с ним в больницу попали еще четыре журналиста, находившиеся у воинской части.

По сообщениям украинских СМИ, инцидент с попыткой захвата командного пункта тактической группы «Крым» Воздушных сил Украины исчерпан, нападавшие покинули территорию воинской части. При этом премьер Крыма Сергей Аксенов опроверг сам факт нападения на часть. «Я созвонился: сейчас отряды самообороны окружены журналистами. Ворота части на месте, никаких попыток нападения нет. Опасности для жизни граждан тоже нет», — заявил он в прямом эфире Первого национального канала Украины.