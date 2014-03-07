Илларионов: Крым - это первый этап плана Путина
23:44, 07 марта 2014Политика
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События в Крыму - это внедрение многоэтапного плана, разработанного 6 лет назад.
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Об этом в эфире Первого национального заявил экс-советник Путина Андрей Илларионов.
По его словам, реализация этого плана началась летом 2013 года.
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"Крым - только начало, - предупреждает Илларионов. - Дальше - восток, юг..."
Чтобы попытаться что-то изменить, по словам человека, лично знающего Путина, у Украины осталось два дня.
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