Илларионов: Крым - это первый этап плана Путина

Об этом в эфире Первого национального заявил экс-советник Путина Андрей Илларионов.

По его словам, реализация этого плана началась летом 2013 года.

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"Крым - только начало, - предупреждает Илларионов. - Дальше - восток, юг..."

Чтобы попытаться что-то изменить, по словам человека, лично знающего Путина, у Украины осталось два дня.