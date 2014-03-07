Американский эсминец Truxtun вошел в Черное море

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Как сообщил фотограф агентства, американский корабль сопровождал катер береговой охраны Турции.

Об этом же на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

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“Не отслеживал новостей, но на всякий случай: в 15.55 американский ракетный эсминец ”Тракстон” прошел пролив Босфор. Собственно, о том, что сегодня американский эсминец войдет в Черное море, мы писали 4 дня назад”, - сообщил Тымчук.

Также он отметил, что, по имеющейся у него информации, “никакие другие американские боевые корабли в Черное море не входили и входить пока не планируют”.

Ранее СМИ со ссылкой на Минобороны США сообщили, что американский “Truxtun”, на борту которого находится около 300 моряков, утром 6 марта отправился от берегов Греции в Черное море.

В то же время, в заявлении ведомства отмечается, что посещение эсминцем Черного моря не связано с недавним вторжением России в Украину. В министерстве обороны США, эсминец примет участие в запланированных учениях совместно с военно-морскими силами Румынии и Болгарии.

Согласно Конвенции Монтре о статусе проливов, военные корабли государств, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его водах не более 21 дня.