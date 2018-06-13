Украинский интерес. Предательство Януковича, шоу одинокого президента и европейская помощь Украине

Государство, которое в Киеве долгое время считали стратегическим партнером, сегодня осуществляет массированное вооруженное вторжение в Крыму, перекинув, по данным украинских пограничников, десятки тысяч своих военнослужащих на территорию полуострова. В России, похоже, не ожидали упорного, хоть и мирного сопротивления украинских военных в АРК, поэтому вынуждены постоянно дорабатывать сценарий по отделению Крыма от Украины, который готовился не один месяц. Руководство АРК уже успело перенести проведение референдума на тему отделения полуострова от Украины с 25 мая на 16 марта, чем фактически лишило любое мало-мальски здравомыслящее правительство в мире возможности признавать его результаты. По понятным причинам это не останавливает руководство России, использующее руководителей Крыма для достижения своих политических целей.

После заседания Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Виталий Чуркин потрясал письмом Виктора Януковича, предавшего президентскую присягу, с обращением к Владимиру Путину с призывом вести российские войска в Украину, самому российскому президенту пришлось выйти на встречу с прессой. Ничего удивительного, ведь в Совбезе Объединенных Наций Россия осталась в оглушающем меньшинстве по украинскому вопросу. Владимир Владимирович пытался убедить журналистов в собственной версии происходящего в Крыму и в Украине, но оказался при этом малоубедительным. Он успел дать понять, что считает Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности и суверенитета нашей страны пустой бумажкой, а украинскую власть – практически нелегитимной. Наводить мосты с Киевом хозяин Кремля по понятным причинам не спешит. При этом юрист Путин нисколько не сомневается в наличии и легитимности «крымской самообороны» и неспешно раздумывает о перспективах официального введения войск РФ на территорию Крыма.

Россию, как показывает развитие событий, абсолютно не пугает перспектива внешнеполитического одиночества в действиях против Украины, в противном случае Москва не действовала бы на Крымском полуострове столь нахраписто. Поддержка Сирией этих действий вряд ли может быть записана России в актив. Стремление стран Запада усадить украинских и российских дипломатов за стол переговоров раз за разом заканчивается крахом по одной простой причине: именно педалирование собственной убежденности в нелегитимности официального Киева позволяет Москве с минимальным правдоподобием пояснять поддержку крымской власти и рассчитывать, что парад федерализации перекинется на другие юго-восточные области страны. Там тлеет недовольство новой украинской властью, но разжечь пожар массового недовольства пока не удается.

Сомневаюсь, что Россию остановят санкции со стороны США и угрозы охлаждения двусторонних отношений с Европейским Союзом. Слишком далеко Москва зашла в своей крымской авантюре, слишком размашисто она действует на уникальном кусочке земли, многие граждане которого открыто симпатизируют РФ. Однако именно масштабный крымский позволил ЕС осуществить сеанс политической сублимации, пообещав Украине не только 11 миллиардов евро кредитов и финансовой помощи, но и выразить готовность подписать политическую часть Соглашения об ассоциации с Украиной еще весной 2014-го, обеспечив документальное подтверждение европейского выбора нашей страны.

Нужно отметить, что Россия продолжает оказывать давление на Украину и в энергетическом вопросе. С апреля прекращается 30-процентная газовая скидка, просуществовавшая целых три месяца по причине увеличения украинского газового долга почти до 2 миллиардов долларов. Официальные лица России настолько умело жонглируют этими цифрами, что комиссар по вопросам энергетики ЕС Гюнтер Эттингер пообещал помочь Украине рассчитаться с «Газпромом» и сообщил, что Словакия наконец-то созрела для обеспечения реверсных поставок «голубого золота» в нашу страну.

Ситуация в Крыму свидетельствует, что украинской власти необходимо действовать прагматично и решительно, поскольку угроза потери Крыма, как и горячей фазы конфликта на полуострове весьма реально. Промедление в крымском вопросе для отечественной политической элиты подобно смерти, независимо от партийной принадлежности ее членов.