Под Севастополем штурмуют командный пункт тактической группы "Крым"
В районе Севастополя неизвестные пытаются захватить командный пункт тактической группы «Крым».
Как рассказал УНИАН по телефону один из военных, который находится за пределами места событий, но поддерживает связь с коллегами, в пятницу вечером ворота объекта протаранили КамАЗом и в эти минуты пытаются захватить его.
Украинские военнослужащие обороняются.
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Кроме того, журналисты пишут в соцсети "Фейсбук", что объект пытаются взять "казаки".
Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Владислав Селезнев, "казаки" требуют от украинских военных тактической группы «Крым» в Севастополе капитулировать.
«Порядка 40 человек находятся на территории, прилегающей к командному пункту тактической группы "Крым". Идут переговоры. Казаки требуют капитуляции, передачи объекта под контроль иных вооруженных формирований. Противостояние продолжается. В округе только силы самообороны», - сообщает Селезнев.