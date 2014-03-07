Под Севастополем штурмуют командный пункт тактической группы "Крым"

Как рассказал УНИАН по телефону один из военных, который находится за пределами места событий, но поддерживает связь с коллегами, в пятницу вечером ворота объекта протаранили КамАЗом и в эти минуты пытаются захватить его.

Украинские военнослужащие обороняются.

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Кроме того, журналисты пишут в соцсети "Фейсбук", что объект пытаются взять "казаки".

Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Владислав Селезнев, "казаки" требуют от украинских военных тактической группы «Крым» в Севастополе капитулировать.

«Порядка 40 человек находятся на территории, прилегающей к командному пункту тактической группы "Крым". Идут переговоры. Казаки требуют капитуляции, передачи объекта под контроль иных вооруженных формирований. Противостояние продолжается. В округе только силы самообороны», - сообщает Селезнев.