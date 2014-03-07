Туск считает российскую агрессию против Украины "важнейшим историческим экзаменом Европы"

Об этом сообщает РАР со ссылкой на сегодняшнее выступление Туска на заседании Европейской народной партии в ирландском Дублине.

"То, что происходит сейчас за восточной границей Европы, это не только все большая угроза со стороны большого восточного соседа Европы. Это прежде всего самый настоящий, самый глубокий тест качества нашего сообщества", - сказал он.

"Когда мы говорим о Европе и кризисе (экономическом), который подавлял Европу, то говорим прежде всего о том, чем является наше сообщество. Когда помогаем Украине, то на самом деле определяем по-новому наше европейское сообщество", - отметил Туск.

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"То, каким образом ЕС будет действовать в деле Украины, относительно российской политики в Украине, будет на самом деле решать то, кем мы являемся", - сказал он.

Туск выразил мнение, что вчерашние решения Совета Евросоюза показали, что "Европа имеет шанс сдать этот важнейший исторический экзамен".

Он отметил, что Совет Евросоюза своими вчерашними решениями в деле кризиса в Украине подтвердил силу европейского сообщества.

"Если справимся с собственной слабостью, неуверенностью, то поможем Украине и другим, которые мечтают о таком экономическом и политическом порядке, как в Европе (...) Я рад, что в контексте конфронтации в Украине Европа показала: мы сообщество, верим в смысл наших ценностей", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз вчера решил прервать переговоры с Россией в деле введения безвизового режима и нового соглашения о сотрудничестве и пригрозил санкциями за ее действия в Крыму, который с конца февраля де-факто практически полностью оккупирован российскими войсками.