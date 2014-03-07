Генерал крымских пограничников рассказал подробности своего похищения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Коваля, его похитили бойцы воздушно-десантных войск РФ, перед тем организовав провокацию с участием гражданских лиц.

“За эту спецоперацию я бы поставил этим ребятам оценку «отлично», поскольку сам служил в воздушно-десантных войсках. Все началось с того, что нас заблокировали возле въезда в Ялтинской отряд морской охраны. Я не буду говорить, что это сделали байкеры, я сказал, где я служил 22 года, а об остальном догадайтесь сами, вы умные люди. Когда мою машину остановили, первые слова, которые я услышал: “Где этот бандеровский генерал?”. Я вышел из машины и буквально через секунду от дяди в стальном советском шлеме получил удар по корпусу и слова: “пусть знает бандеровец, как бьет старшина ВДВ”. Я ему сказал: если ты старшина ВДВ, то бей меня в лицо», - рассказал генерал-полковник.

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«То есть, это была провокация чистой воды: одни демонстрировали дикую агрессию, другие у меня на руках висели, а третьи погоны срывали. Я им с русскими матюгами сказал: мужики, что же вы делаете, для офицера дороже погон ничего нет”, - сказал Коваль.

Также он рассказал, что российские военные заставляли его встать на колени, но он не подчинился этим унизительным требованиям, после чего россияне стали его избивать.

Потом, по словам Коваля, его посадили в автомобиль и три часа везли в направлении Симферополя, чтобы вывезти за пределы Крыма.

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Также генерал-полковник сообщил, что в ходе этой поездки ему удалось разговорить своих захватчиков, и он рассказал им о ситуации в Украине.

Коваль также сказал, что те, кто планировал такую операцию, не учли одного, что “я солдат и они солдаты, а солдат с солдатом взаимопонимание всегда найдет”.

Также он сказал, что считает, что российские солдаты на территории Крыма являются заложниками политики Президента РФ Владимира Путина: “Блокируя украинского солдата, он понимает, что не должен стрелять в него, потому что он такой же солдат, только у него голубой тельник, а у нашего черный”.