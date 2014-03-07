СМИ: В Раде готовят новую коалицию

Об этом пишет газета «Вести» со ссылкой на источник, близкий к руководству ПР.

По словам источника, «это лишь начало игры Клюева, цель которой — римейк несостоявшейся в 2009-м коалиции Партии регионов и «Батькивщины», в которой первую скрипку будет играть Юлия Тимошенко».

Читайте такжеРада инициирует роспуск крымского парламента - ТурчиновПо словам собеседника издания, коалицию планируется предложить уже в ближайшее время — как вариацию на тему «Схiд i захiд разом». «В этом случае Тимошенко будет либо единым кандидатом от двух партий, либо от ПР выдвинут технического кандидата, главной целью которого будет борьба с Кличко и Порошенко. Что касается инициаторов коалиции со стороны ПР, они хотят получить свою квоту в Кабмине, которая в случае победы Тимошенко на президентских выборах может включать в себя пост премьера», - говорится в статье.

При этом, как отмечает издание, Андрей Клюев, активно включившийся в процесс, по-прежнему пользуется поддержкой большинства фракции, благодаря чему на пост вице-спикера Верховной Рады она выдвинула Нестора Шуфрича.

В настоящее время партия еще не определилась с кандидатурой на будущих президентских выборах. «Тогда большинство деморализованной фракции склонялось к тому, чтобы их лидером стал Сергей Тигипко. Теперь такого единства нет»