Пограничная служба, СБУ и МВД приступили к поиску Добкина - Аваков

Пограничная служба, СБУ и МВД приступили в поиску экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина.

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он сообщает, что сегодня в 00.15, прибыв чартерным рейсом из Москвы в Харьков, Добкин и его охранник Роман Копылов были остановлены офицером пограничной службы при прохождении паспортного пограничного контроля.

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По словам Авакова, офицер, проверив документы, обратился к Добкину: "Минуточку подождите, надо кое-что прояснить". В ответ Добкин в сопровождении охранника, бросив паспорта, никак не комментируя свои действия, несанкционированно, бегом прорвался через пункт контроля, спешно сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

«Нарушены ряд законов Украины. Пограничная служба, СБУ, МВД приступили к поиску нарушителя», - пишет и.о. министра.