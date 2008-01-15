Семенюк: я уверена, что парламент должен меня выслушать

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает необходимым отчитаться перед парламентом о деятельности Фонда под ее руководством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя ФГИ.

Как уточнила В.СЕМЕНЮК, такой отчет предусмотрен законодательством.

«Я уверена, что парламент должен его выслушать, а мне есть что сказать. За период, который я возглавляю Фонд, сделано очень много и, в первую очередь, в повышении эффективности управления государственными предприятиями и в социальном плане. Отмечу, что впервые в нашей стране сделан реестр всего государственного имущества”, – заявила руководитель Фонда.

Она подчеркнула, что готова выступить в парламенте с отчетом в любое время.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на пост председателя Фонда государственного имущества, вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса, председателей Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания и Антимонопольного комитета.

В частности, председателем ФГИУ Кабмин предлагает назначить Андрея ПОРТНОВА.

В настоящее время ФГИ возглавляет Валентина СЕМЕНЮК, член Соцпартии Украины, потерпевшей неудачу на парламентских выборах. В.СЕМЕНЮК была назначена на пост главы ФГИУ в соответствии с Указом Президента N635/2005 от 13 апреля 2005 года.