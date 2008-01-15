Семенюк: я уверена, что парламент должен меня выслушать
Председатель ФГИУ готова отчитаться
Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает необходимым отчитаться перед парламентом о деятельности Фонда под ее руководством.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя ФГИ.
Как уточнила В.СЕМЕНЮК, такой отчет предусмотрен законодательством.
«Я уверена, что парламент должен его выслушать, а мне есть что сказать. За период, который я возглавляю Фонд, сделано очень много и, в первую очередь, в повышении эффективности управления государственными предприятиями и в социальном плане. Отмечу, что впервые в нашей стране сделан реестр всего государственного имущества”, – заявила руководитель Фонда.
Она подчеркнула, что готова выступить в парламенте с отчетом в любое время.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на пост председателя Фонда государственного имущества, вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса, председателей Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания и Антимонопольного комитета.
В частности, председателем ФГИУ Кабмин предлагает назначить Андрея ПОРТНОВА.
В настоящее время ФГИ возглавляет Валентина СЕМЕНЮК, член Соцпартии Украины, потерпевшей неудачу на парламентских выборах. В.СЕМЕНЮК была назначена на пост главы ФГИУ в соответствии с Указом Президента N635/2005 от 13 апреля 2005 года.