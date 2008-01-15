Регионалы хотят отменять льготы по своим правилам

Сегодня фракция Партии регионов в Верховной Раде зарегистрировала законопроект об отмене депутатских льгот, который повторяет те основы, принципы и инициативы, которые были проголосованы Коалицией национального единства в сентябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Партии регионов.

В связи с тем, что Президент тогда не подписал принятый коалицией закон, Партия регионов сегодня снова вернулась к тому, чтобы возобновить голосование в Верховной Раде и окончательно отменить все депутатские льготы, говорится в сообщении.