Генпрокурор рассказал откуда 20 февраля на Институтской стреляли снайперы

Об этом в эфире "5 канала" заявил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

"Уже можно сказать, что из Национального банка осуществлялись выстрелы снайперской винтовкой. Там обнаружены соответствующие следы, найденные гильзы от снайперской винтовки. Эта версия уже исследована и она действительно подтверждается", - сообщил он.

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Махницкий также сообщил, что проверяются и версии, по которым снайперы стреляли из гостиницы "Украина" и "Дома с химерами" на Банковой. "По этим объектам проводятся исследования, осмотры, экспертизы", - отметил он.

По словам и.о. генпрокурора, что среди фигурантов уголовного дела по факту массового расстрела людей числится руководитель спецподразделения Крымского территориального управления Внутренних войск полковник Сергей Асавалюк. "В отношении всех участников событий, которые нам уже сегодня известны... дано поручение на их розыск", - сказал Махницкий.