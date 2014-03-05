Добкин не хочет праймериз перед выборами

Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТСН.

"Я считаю, что кто должен идти, от какой партии - это внутрипартийный вопрос, который должен обсуждаться открыто, честно глаза в глаза, со всеми аргументами за и против. Мое отношение к этому однозначное, я не вижу смысла участвовать в праймериз, я иду на выборы. Буду выдвинут партией или как самовыдвиженец, покажет время, но в честной борьбе с равными конкурентами."

Читайте такжеДобкин подал в отставку (фото)Также он заявил, что готов отстаивать свое право бороться за пост президента Украины, и, победив на выборах, "принести государству и народу пользу Украины",

Напомним, что ранее член Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что его политическая сила обдумывает возможность предварительного отсева кандидатов на высшую должность.

Справка. Праймериз - предварительные выборы на уровне партии, когда представителями политической силы избирается один кандидат для участия в выборах.