Сепаратисты в Крыму ограничили права журналистов крупнейших СМИ Украины

Об этом УНИАН сообщили журналисты, работающие в Крыму.

Так, новый Совет министров автономии приглашает на свои мероприятия только журналистов российских СМИ и крымских изданий, подконтрольных правительству Сергея Аксенова, таких, например, как: Крымское информационное агентство (КИА) и гостелерадикомпания «Крым».

В тоже время, журналисты агентств УНИАН, «Укринформ», «Украинские новости», сайтов «Центр журналистских расследований», «Аргументы недели – Крым», корпункты телеканалов «Интер», «1+1», ICTV, «5 канал», канала «24» и т.д. не получают ни официальных пресс-релизов Совмина, ни анонсов на брифинги его членов, ни приглашений на мероприятия в какой-либо другой форме.

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Как сообщал УНИАН, Здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии, при участии незначительного количества депутатов, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

1 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Аксенова председателем Совмина Крыма.

3 марта в Крыму отключили вещание Черноморской ТРК, которая вещает в регионе вместе с ГТРК "Крым".

В этот же день Аксенов сделал заявление, в котором обвиняет украинские СМИ в необъективном освещении событий в регионе и грозит прекратить поток их информации.

При этом Аксенов заявил, что Совмин и Верховный Совет Крыма «ведут максимально открытую информационную политику».