Посол считает, что Украине не стоит бояться Беларуси

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Михаил Ежель.

«Отношения между Украиной и Беларусью наиболее братские и близкие. Не могу представить, чтобы Беларусь заявила какие-то территориальные претензии к Украине. Беларусь - очень прагматичная страна с очень прагматичным руководством, которое занимает конструктивную позицию», - подчеркнул Ежель.

Он отметил, что у нового правительства Украины, сформированного неделю назад, пока не было контактов с белорусскими властями.

Читайте такжеДействия России в Украине не поддержала ни одна страна мира, в том числе члены МС - экс-нардеп «Наше ближайшее совместное мероприятие - это заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Оно должно было состояться еще в декабре, но из-за всех событий его перенесли на март. Это будет наша первая возможность, чтобы сверить карты и наметить перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, - отметил Ежель.

Он также подчеркнул, что не видит сегодня кардинальных падений в торговле между Беларусью и Украиной.

«Товарооборот двух стран составляет около 7 млрд долларов и может быть увеличен в два-три раза. Наши торгово-экономические отношения будут развиваться в дальнейшем. Все будет у Беларуси с Украиной нормально», - сказал Ежель.