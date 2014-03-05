Украинцам в Австралии обещают продлить визы из-за конфликта в Крыму

Власти Австралии позволили гражданам Украины, временно находящимся на территории этой страны, просить о продлении своих виз до того момента, пока на их родине не восстановится стабильность, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press. На какой именно срок будут продлеваться визы желающим, не уточняется.

Читайте такжеОБСЕ может уже в среду отправить в Крым военных наблюдателей

По словам министра иностранных дел Джули Бишоп, «ситуация в Украине очень напряженная и неспокойная, и целая страна находится под угрозой».

«Нас очень беспокоят сообщения о том, что Россия нарастила военное присутствие в Крыму. Хотим еще раз подчеркнуть, что агрессивные действия РФ против Украины — независимой и суверенной державы — полностью неприемлемы», — сказала Бишоп.

Читайте такжеЛьвовщина готова предоставить убежище крымчанам

Сколько граждан Украины находится на территории Австралии сейчас, не сообщается. В Австралии проживает около 35 тысяч этнических украинцев, многие из которых активно лоббируют интересы своей исторической родины в местных органах власти.