Спецпосланник ООН со второй попытки добрался до Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ООН.

На прошлой неделе, 28 февраля, после консультаций в Совете безопасности ООН генеральный секретарь Пан Ги Мун поручил Серри отправиться в Крым в рамках его миссии по установлению фактов.

Но в субботу, 1 марта, Роберт Серри заявил, что он связался с властями Крыма и «пришел к выводу, что посещение Крыма не является возможным».

Впоследствии он отправился в Женеву на встречу с генеральным секретарем ООН и 3 марта снова вернулся в Киев.

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«Во вторник во второй половине дня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявили, что Роберт Серри прибыл в Крым», - говорится в сообщении ООН.

На необходимости "отправки международных наблюдателей и миссий мониторинга прав человека" настояли в посвященном событиям в Украине телефонном разговоре президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель.