Донецкий облсовет отменил заседание сессии
11:55, 05 марта 2014Политика
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Донецкий областной совет отменил заседание сессии, ранее назначенное на 6 марта, - сообщает пресс-служба облсовета.
Сегодня в здании прошла эвакуация / ОстроВ
"Заседание 30 сессии областного совета 6 созыва, ранее назначенное на 6 марта 2014 года, отменяется. О новой дате проведения сессии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Третьего марта здание облсовета было захвачено пророссийскими митингующими. Сегодня в здании прошла эвакуация в связи с сообщением о взрывчатке, сообщает Остров. Правоохранители говорят, что в здании обнаружен "предмет, похожий на мину".
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