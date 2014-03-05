Донецкий облсовет отменил заседание сессии

11:55, 05 марта 2014
Политика
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Донецкий областной совет отменил заседание сессии, ранее назначенное на 6 марта, - сообщает пресс-служба облсовета. 

Сегодня в здании прошла эвакуация / ОстроВ

"Заседание 30 сессии областного совета 6 созыва, ранее назначенное на 6 марта 2014 года, отменяется. О новой дате проведения сессии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении. 

Третьего марта здание облсовета было захвачено пророссийскими митингующими. Сегодня в здании прошла эвакуация в связи с сообщением о взрывчатке, сообщает Остров. Правоохранители говорят, что в здании обнаружен "предмет, похожий на мину". 

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