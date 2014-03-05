Донецкий облсовет отменил заседание сессии

"Заседание 30 сессии областного совета 6 созыва, ранее назначенное на 6 марта 2014 года, отменяется. О новой дате проведения сессии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Третьего марта здание облсовета было захвачено пророссийскими митингующими. Сегодня в здании прошла эвакуация в связи с сообщением о взрывчатке, сообщает Остров. Правоохранители говорят, что в здании обнаружен "предмет, похожий на мину".